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الحلبوسي وماكرون يؤكدان دعم جهود التهدئة بالمنطقة

الحلبوسي وماكرون يؤكدان دعم جهود التهدئة بالمنطقة
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

العالم - العراق

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن الأخير "استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

ورحَّب الحلبوسي، بحسب البيان، "بزيارة الرئيس ماكرون إلى العراق ومشاركته في أعمال المؤتمر، ودعم فرنسا للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة، وتدعيم جهود التهدئة في المنطقة؛ من أجل تحقيق التنمية والاستقرار".

وأكد رئيس مجلس النواب "تطلُّعه إلى توطيد أواصر التعاون المشترك، وتنسيق المواقف الثنائية في مختلف المجالات والمحافل وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

من جانبه، جدَّد الرئيس ماكرون دعم بلاده للعراق، مشيداً بالدور الذي يؤديه في المنطقة، وخلق فرص الحوار بين دولها؛ من أجل إرساء الأمن والاستقرار.

وعقد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعاً بحضور أعضاء برلمانيين من العراق وفرنسا.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب أنه "برئاسة الرئيس محمد الحلبوسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم عقد جلسة مباحثات بين رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي والوفد البرلماني المرافق للرئيس الفرنسي".

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