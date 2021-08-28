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مراسل العالم: سلاح الجو في الجيش السوري يستهدف تحركات لعناصر من "تنظيم داعش" الإرهابي في بادية بلدة المسرب غربي دير الزور

السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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