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الأمم المتحدة تحصي جرائم الاحتلال الاسرائيلي دون ادانته

الأمم المتحدة تحصي جرائم الاحتلال الاسرائيلي دون ادانته
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

رصد تقرير أممي جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خلال العام الجاري، لكن دون إدانتها بشكل واضح، مكتفيا بتوثيقها.

العالم - فلسطين

ووثق التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، استشهاد 55 فلسطينيا وتهجير 881 آخرين في الضفة الغربية المحتلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال ذات الفترة، 624 مبنى، بينها 527 بالمنطقة "ج" من الضفة الغربية، أدى هدمها لتهجير 733 فلسطينيا، إضافة لتدمير 97 مبنى في القدس الشرقية، هجر بهدمها 148 فلسطينيا.

وذكر أن الهدم جرى "بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل".

وتشكل المنطقة "ج" نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة، وفيها يمنع أي بناء أو استصلاح للأراضي بدون تراخيص من سلطات الاحتلال.

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" (1995) بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

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