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وزير سوري سابق ينضم إلى قائمة الحاصلين على إقامة ذهبية في دبي

وزير سوري سابق ينضم إلى قائمة الحاصلين على إقامة ذهبية في دبي
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الاقتصاد السوري السابق نضال الشعار عن حصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

العالم-سوريا

وشكر الشعار في منشور كتبه في صفحته على فيسبوك حكومة دبي على منحه الإقامة الذهبية.

وقال الوزير السابق “الشكر الجزيل لحكومة دبي وهيئة الثقافة فيها على ترشيحي ومنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات”.
مضيفاً: “لفتة ناضجة وجميلة من دولة الإمارات في تقدير الطاقات الإنسانية الإيجابية والترحيب بها على أراضيها”.

والشعار، وزير اقتصاد سابق في الحكومة السورية بين عامي 2011 و2012.

وشغل منصب الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين بين عامي 2002 و 2012.
كما كان مستشارا اقتصاديا في البنك الدولي.

وحصل الشعار على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق المصرفي عام 2006.

ومنحت الإمارات العربية المتحدة الإقامة الذهبية للعديد من الشخصيات الاقتصادية والثقافية والفنية المؤثرة على مستوى الوطن العربي.

وكان العديد من الفنانين السوريين قد أعلنوا في الآونة الأخيرة عن حصولهم على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنهم الفنانون بسام كوسا وسلوم حداد وقصي خولي وآخرون.

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