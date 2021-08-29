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منها السكتة الدماغية..

علامات على وجه الإنسان تنذر من مشاكل صحية خطيرة!

علامات على وجه الإنسان تنذر من مشاكل صحية خطيرة!
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

حذّر الطبيب الروسي إيفان كاراسيف؛ المختص في جراحة الأورام، من مجموعة من العلامات التي قد تظهر على الوجه وتنذر بعديد من الأمراض، ومن بينها أخطر إنذار بحدوث وشيك للسكتة الدماغية.

العالم - منوعات

*وحسب وكالة "سبوتنك " الروسية، نوه "كاراسيف" بأن "التغيير في تناسق وجه الإنسان، قد يكون من أولى إشارات التحذير بقرب حدوث سكتة دماغية".

وأوضح الطبيب أن كافة الأمراض تقريباً، تترك بصماتها المميزة على وجه الإنسان، وكشف من بينها ست علامات، إضافة إلى انذار السكتة، ويقول "كاراسيف":

*بشرة الوجه الجافة والمتشققة

ذكر الطبيب، أن بشرة الوجه الجافة والمتشققة هي علامة واضحة يمكن أن تشير إلى مشكلات خطيرة في عمل الغدد.

وأشار الطبيب، إلى أن جفاف الجلد وتشققه على الوجه، يعد علامة واضحة على إصابة الجسم بالجفاف، وهو ما يمكن أن يشير أيضاً إلى مشكلات خطيرة في عمل الغدد.

*شعر الوجه عند النساء

أوضح "كاراسيف"؛ أن ظهور كمية كبيرة من شعر الوجه عند النساء في منطقة الفكين والذقن والشفة العليا، قد يشير إلى متلازمة تكيس المبايض.

*الخطوط الحمراء في بياض العين

وقال: "إن الخطوط الحمراء في بياض العين، تشير الى الإرهاق العصبي والتعب المزمن، كما يشير اصفرارها الى مرض في الكبد. وإذا كانت المنطقة المحيطة بالعيون وردية شاحبة، فهذا ينذر بإمكانية وجود مشكلات في المثانة والبروستات".

*اللون الشاحب للجلد

وحول لون الجلد قال الطبيب "اللون الشاحب للجلد هو أحد أعراض فقر الدم، بينما يشير اللون الأصفر الى مشكلات في الكبد، في الوقت الذي يشير فيه اللون الأزرق للشفاه إلى وجود أمراض القلب والأوعية الدموية".

*ارتخاء الجلد المبكر

وأضاف الطبيب أيضاً، أن ارتخاء الجلد المبكر يحدث عند وجود أمراض التمثيل الغذائي والجهاز الهضمي، وقد تشير التجاعيد الأنفية الشفوية الواضحة إلى مشكلات في الأمعاء الغليظة.

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