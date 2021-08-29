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شاهد.. أخر عمليات الاجلاء من مطار كابول

الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

زادت الطائرات العسكرية الأمريكية وتيرة الاجلاء من أفغانستان، فيما أنهى معظم الدول الغربية الأخرى ومنها ايطاليا وكندا وفنلندا عمليات الاجلاء.

العالم - مراسلون

خارج المطار، يسود هدوء حذر كابول والطرق المؤدية الى المطار شبه خاوية بفعل الاجراءات الأمنية لطالبان، لعدم تكرار مجزرة المطار مجدداً لاسيما مع وجود تحذيرات أمريكية من تهديدات مرتفعة حول النية في شن مزيدا من الهجمات والاخلال بعمليات الاجلاء.

وقال مسلح من حركة طالبان لقناة العالم:"نحن هنا لتأمين المطار نحن من فرقة بدري 313 ونتمركز على البوابة الرئيسية ونساعد في دخول المدنيين الذي يرغبون بالمغادرة".

وفي هذا الاطار شن الجيش الأمريكي ضربة جوية على خلية لجماعة داعش في ننغرهار، الهجوم أدى لمقتل شخصين تقول واشنطن أنهما كانا يخططان لشن هجمات أخرى ضد مصالحها في كابول، كل ذلك وطالبان تلتزم الصمت وهو ما يطرح علامات استفهام فهل تتجه الحركة لمواجهة هذه الجماعة عسكرياً؟ وهل ستساعدها الولايات المتحدة في هذه المهمة؟

وقال احد مساعدي المتحدث باسم حركة طالبان، انعام الله سمنغاني لقناة العالم:"نحن نعتقد ان بقاء الامريكيين في البلاد سيخلق الاعذار لهجمات اخرى في البلاد، لذلك يجب على الامريكيين الخروج من البلاد باسرع وقت حتى تكون افغانستان للافغان وتكون هناك حكومة اسلامية حاكمة ولن تبقى اعذار لحرب واراقة الدماء مرة اخرى".

يظهر الفراغ الذي تركته المؤسسات الامنية في البلاد قبل وبعد هجمات المطار الذي اختلطت فيها دماء طالبان والأمريكيين، والحركة تسعى لملئ الفراغ بيد أن ذلك سيتطلب فترة من الزمن.

بدء العد العكسي لانتهاء الانسحاب الامريكي من أفغانستان، وهناك اسئلة كثيرة تدور في اذهان الأفغان؛ فهل ستتكرر الهجمات كما يصرح الأمريكيون أم أن تلك استراتيجية جديدة للاصطياد في المياه العكرة حتى اكتمال الانسحاب وفق ما يرى مراقبون.

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