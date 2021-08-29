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31 عضوا من ملتقى الحوار السياسي الليبي يطالبون بعقد جلسة طارئة

31 عضوا من ملتقى الحوار السياسي الليبي يطالبون بعقد جلسة طارئة
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

دعا 31 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لعقد جلسة طارئة للملتقى لمعالجة الاختراقات الجسيمة في تنفيذ الخارطة والتطورات الخطيرة التي تمس وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي، على حد وصفهم.

العالم - ليبيا

وقال الأعضاء، في خطاب إلى المبعوث الأممي يان كوبيش، إنهم يريدون هذا الطلب استنادًا الى المادة الرابعة، الفقرات (6، 7، 9) من خارطة الطريق وضوابط عمل ملتقى الحوار وانعقاده الدوري والطارئ.

وأوضح الأعضاء، في ختام بيانهم الذي حمل أسماءهم جميعا، أن هذا الطلب جاء للحفاظ على الاستقرار، والتمهيد الحقيقي لإجراء الانتخابات في آجالها المحددة لها للمرحلة التمهيدية.

وفي 11 أغسطس/ آب، استأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي عقد اجتماعاته، التي تنظمها الأمم المتحدة، في جلسة افتراضية، لمناقشة مقترحات القاعدة الدستورية بشأن إجراء انتخابات ديسمبر المقبل والتي قدمتها لجنة التوافقات المنبثقة عنه.

وقال الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، في كلمة له مع بداية أعمال الملتقى، إن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي أوصت بإحالة أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية لتنظيم الدستور إلى الملتقى، إلى جانب توصية عن كيفية التصويت عليها.

وتابع زينيغا أنّ أعضاء لجنة التوافقات أقروا في اجتماع الثاني من أغسطس الجاري أنهم استنفدوا جميع المحاولات للخروج بمقترح واحد أو عدد محدود منها لأن مقدمي المقترحات مصممين على مواقفهم.

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