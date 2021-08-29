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لويزيانا الأمريكية تستعد لإعصار "يغير" شكل الحياة

لويزيانا الأمريكية تستعد لإعصار
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن جون بيل إدواردز حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية يوم السبت أن الولاية تستعد لبلوغ إعصار إيدا اليابسة بشدة تصل إلى الفئة الرابعة.

العالم - الاميركيتان

وأضاف إدواردز أنه من المتوقع أن يكون إيدا إعصارا "يغير شكل الحياة".

وصرح بأن أوامر إخلاء إجبارية صدرت في مناطق من جنوب لويزيانا وأن الولاية تستعد لانقطاع مطول للكهرباء.

وتستعد المناطق الجنوبية للولايات المتحدة لوصول إعصار إيدا الذي يقترب من سواحل البلاد في جنوب شرقي خليج المكسيك.

ومن المتوقع أن يتحول إيدا الذي تصل سرعة رياحه حاليا إلى نحو 130 كم في الساعة حسب NHC، إلى عاصفة شديدة الخطورة من الفئة الرابعة لدى بلوغه سواحل أمريكا أواخر الأسبوع الجاري، ما دفع سلطات ولاية لويزيانا إلى إعلان حالة الطوارئ.

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لويزيانا الأمريكية تستعد لإعصار "يغير" شكل الحياة