شاهد.. قمة بغداد، الايجابيات والسلبيات

العالم - مع الحدث

وقال الجواهري في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: ان الجانب الايجابي من المؤتمر يكمن في حصول لقاءات جانبية بین الدول المشاركة التي كانت مثمرة ولعلها فتحت باب من اجل معالجة الكثير من الاختناقات التي تعاني منها المنطقة.

ورأى الجواهري ان قمة بغداد بشكل عام كانت خطوة ايجابية لكن حُملت القمة اكثر من طاقتها لان دولة العراق من حيث المبدأ ضعيفة و ليست لها القوة الكفاية لحلحلة كل الواضيع الشائكة في المنطقة على سبيل المثال المصالحة بين ايران والسعودية او بين السعودية وتركية او بين مصر وقطر.

وحول موضوع عدم التدخل بشؤون العراق الداخلية، قال الجواهري ان قرار عدم التدخل في شؤون الدولة العراقية لايرتبط بشخص او طرف معين بل مرتبط بقوة الدولة بشكل عام ومتى ما كانت الدولة قوية في ذلك الحين لاتفكر اي دولة ولا تستطيع ان تتدخل في شوؤن العراق الداخلية، لذا يتطلب من الدولة العراقية ان تكون قوية حتى لا تتدخل اي دولة في شؤونها الداخلية والخارجية.

من جهته رأى المحلل السياسي مفيد السعيدي ان قمة بغداد لدول الجوار ستكون نقطة تحول ايجابية في المنطقة اذا استثمرت بالشكل الصحيح.

وقال السعيدي ان مخرجات قمة بغداد لدول الجوار تتطلب انسجام سياسي كبير حتى تترجم الى واقع حال من اجل ان تنعكس بشكل ايجابي على العراق والمنطقة.

وبشأن موضوع محاربة الارهاب اوضح السعيدي ان الدول المشاركة فی القمة وحتى الذين لم يشاركوا متضررين من الارهاب والفتاوی التكفيرية والاجساد المفخخة التي عصفت بكل العالم، والمصدر لهذه الفتاوی التكفيرية والمفخخين هي السعودية احد الدول المشاركة في القمة، مشيراً الى ان قرابة اكثر من 5 الاف مفخخ سعودي حضروا الى الساحة العراقية وكانوا جزء من خراب العراق بالاضافة الى الفتاوی التكفيرية التي جاءت من بعض مشايخهم، وايضا تركيا كان لها دور كبير في فسح المجال وبناء المعسكرات لدخول الارهاب الى العراق وسوريا من اجل رسم خارطة جديدة في المنطقة تكون هي اللاعب الاساسي فيها.

ورأى السعيدى ان القمة تعاني من نفاق سياسي وعدم مصداقية في القول بحيث هناك دول تقول انها تريد استقرار العراق وهي تدعم المجاميع والفوضى الموجودة في جنوب العراق وهناك دول تقول انها تريد محاربة الارهاب في العراق وهي تصدر فتاوی الارهاب وهناك دول تقول انها تريد ان يكون العراق ذات سيادة وهي تنتهك سيادته وتقصف وتقتل ابناءه، لذا هذه الازداوجية الصادرة من بعض الدول المشاركة تجعلنا ان نضع السكينة على رقبة هكذا مؤتمرات حتى تكون ناجحة في تقريب وجهات نظر دول الجوار والمنطقة.

وأكد الباحث الاستراتيجي هادي محمدي ان قمة بغداد من اجل ان تكون مثمرة وتخرج بحلول لبعض المشاكل في المنطقة تحتاج الى حكومة عراقية قوية.

وقال محمدي ایران ترحب بأي لقاء واجتماع على صعيد المنطقة وبين دول الجوار من اجل ایجاد نظام منسق ومتعاون في المنطقة بعيدا عن القوى الاستكبارية.

واوضح محمدي ان التفاؤل في حلحلة بعض المشاكل الموجودة بين دول المنطقة على سبيل المثال بين ايران والسعودية وبين قطر ومصر و بين تركيا ومصر وبين تركيا والسعودية في هذه القمة، تفاؤل ليس في محله ولا يستند الى مقومات من قبل الحكومة العراقية لانه يتطلب بان تكون الدولة العراقية قوية في الاساس.

ولفت محمدي الى ان عدم قوة الحكومة العراقية يكمن في استنزافها لكل طاقتها الامنية والاقتصادية خلال السنوات الماضية ودخولها في مشاريع اقتصادية ونظام اقتصادي مع المحور الصهيوني في المنطقة.

واستبعد محمدي ان تكون لهذه القمة مخرجات سياسية او اقتصادية ايجابية للمنطقة، مؤكداً ان تواجد الرئيس الفرنسي ايمانوئل ماكرون في القمة يدل على ان هذه القمة ليست اقليمية ولا تدار بارادة عراقية.

وشكك محمدي في نوايا من يتكلمون عن دعم العراق في محاربة الارهاب بسبب وجود معلومات تدل بان هناك خططا للزعزعة الانتخابات في العراق.

وشدد محمدي على ان كل الاركان في العراق من الامور الاقتصادية والامنية والجهات السياسية يوجد فيها تدخل مباشر من اميركا مضيفاً ان هناك اسئلة كثيرة حول نتيجة هذه القمة والبعض يشكك بان هذه القمة تستخدم من قبل جهات واطراف عراقية من اجل الانتخابات المقبلة.