هام جدا..كيف تكتشف كل ما تعرفه غوغل عنك؟!

العالم - العالم الرقمي

وكل ما عليك القيام به هو اتباع بعض الخطوات البسيطة، والاستعداد لرؤية سجل مفصل بشكل مرعب لعادات تصفح الويب والحياة اليومية التي تعرفها غوغل عنك.



للاطلاع على البيانات التي جمعتها غوغل عنك،..

_تحتاج أولاً إلى فتح حساب غوغل الخاص بك عن طريق النقر فوق صورة ملفك الشخصي.

_ثم حدد إدارة حساب غوغل الخاص بك.

_بعد ذلك انقر فوق البيانات والتخصيص، وهنا ستتمكن من التمرير خلال أنشطتك السابقة عبر الإنترنت.



ويشمل ذلك سجل المشاهدات والبحث على يوتيوب ومخطط زمني للخرائط،

_وإذا قمت بالتمرير إلى أسفل الصفحة، فسترى خيارًا لـ "تنزيل بياناتك أو حذفها".



كيف تمنع غوغل من تخزين الكثير من المعلومات عنك في المستقبل؟



_ارجع إلى "البيانات والخصوصية" و "نشاطي" وضمن "نشاط الويب والتطبيقات"

_سترى زر تبديل أزرق، بوضعه على وضعية عدم التشغيل لن يتم تخزين نشاطاتك على الويب،

_ويمكنك أيضًا إيقاف تشغيل "سجل المواقع" و "سجل يوتيوب"، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.