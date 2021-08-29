الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حراك تونسي لانهاء الوضع الاستثنائي

حراك تونسي لانهاء الوضع الاستثنائي
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

بدأت منظمات وأحزاب وشخصيات تونسية كثيرة تخرج عن صمتها، متجاوزة حالة الشلل التي أصابتها طيلة الشهر الماضي.

العالم - تونس

وفيما يستبسل الرئيس قيس سعيّد في الدفاع عن خياراته وقراراته في الداخل والخارج، معتبراً أنه ليس انقلابياً ويتحرك وفق الدستور، تتكثف مواقف القضاة والمتخصصين في القانون الدستوري، مصرّة على أن ما أقدم عليه هو انقلاب لا غبار عليه، وأنه نسف الفصل 80 من الدستور واستحوذ على السلطات، مثلما ذهب إلى ذلك القاضي أحمد صواب في تصريح صحافي.

وصدرت مواقف مكثفة خلال الأيام الماضية تدافع عن الحريات وحقوق الإنسان ومكاسب الثورة، وتشدد على عدم التفرد بالسلطة وتدعو إلى توضيح خريطة الطريق وكشف نوايا الرئيس. في المقابل، هناك انطباع عام بأن ردود الفعل، منظمات وطنية وأحزاباً، كانت مخيّبة ولم ترق إلى مستوى الخطورة التاريخية التي تواجهها البلاد، وحجم الخسارة الكبير الممكنة إذا تواصل الوضع على ما هو عليه.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات متعددة لخلق حراك وطني يدافع عن المكسب الديمقراطي ويحذر من الانحراف بالتجربة التونسية، وأطلق النائب عن التيار الديمقراطي، عياشي زمال، صيحة بسبب هذا الصمت الغريب والتردد والغموض.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

اتحاد الشغل التونسي يدعو لإنهاء الحالة الاستثنائية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني

نشر قائمة "قيادات إخوانية" في ليبيا محظور دخولها تونس

إلى أين يتجه الرئيس التونسي..سؤال يجهل الكثيرون الرد عليه

الغموض يكتنف مستقبل تونس بعد تمديد سعيد اجراءاته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا: الجيش الأمريكي ترك أسلحة دقيقة في أفغانستان 

هام جدا..كيف تكتشف كل ما تعرفه غوغل عنك؟!

حراك تونسي لانهاء الوضع الاستثنائي

'يوتيوب' يحذف مليون مقطع فيديو بسبب معلومات مضللة عن كورونا

 لبنان: الأمن العام لم يسجل أي حادث مع أي سوري عاد برعايتنا

لويزيانا الأمريكية تستعد لإعصار "يغير" شكل الحياة