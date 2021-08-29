حراك تونسي لانهاء الوضع الاستثنائي

العالم - تونس

وفيما يستبسل الرئيس قيس سعيّد في الدفاع عن خياراته وقراراته في الداخل والخارج، معتبراً أنه ليس انقلابياً ويتحرك وفق الدستور، تتكثف مواقف القضاة والمتخصصين في القانون الدستوري، مصرّة على أن ما أقدم عليه هو انقلاب لا غبار عليه، وأنه نسف الفصل 80 من الدستور واستحوذ على السلطات، مثلما ذهب إلى ذلك القاضي أحمد صواب في تصريح صحافي.

وصدرت مواقف مكثفة خلال الأيام الماضية تدافع عن الحريات وحقوق الإنسان ومكاسب الثورة، وتشدد على عدم التفرد بالسلطة وتدعو إلى توضيح خريطة الطريق وكشف نوايا الرئيس. في المقابل، هناك انطباع عام بأن ردود الفعل، منظمات وطنية وأحزاباً، كانت مخيّبة ولم ترق إلى مستوى الخطورة التاريخية التي تواجهها البلاد، وحجم الخسارة الكبير الممكنة إذا تواصل الوضع على ما هو عليه.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات متعددة لخلق حراك وطني يدافع عن المكسب الديمقراطي ويحذر من الانحراف بالتجربة التونسية، وأطلق النائب عن التيار الديمقراطي، عياشي زمال، صيحة بسبب هذا الصمت الغريب والتردد والغموض.