أبرز المباريات العالمية ليوم الأحد 29 أغسطس 2021

العالم - رياضة

يستقبل برشلونة على ملعبه كامب نو نظيره خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



ونجح برشلونة في الفوز بالمباراة الأولى على أرضه أمام ريال سوسييداد بأربعة أهداف لهدفين، قبل أن يُخيِّب الآمال بتعادل خارج الديار مع أتلتيك بيلباو.



في المقابل خسر خيتافي أول مباراتين له أمام فالنسيا وإشبيلية، لذلك فسيدخل أمام البرسا بمعنويات مرتفعة لتعويض ما فاته.



أتلتيكو مدريد - فياريال

يستعد فريق فياريال لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، اليوم الأحد، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، وستكون المباراة بمثابة اختبار لفريق "الغواصات الصفراء" ومديره الفني أوناي إيمري، الذي لم ينجح في الفوز على الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد فى 10 مواجهات سابقة في الليجا.



وتواجه المدربان في 10 مباريات سابقة، انتهت 5 منها بفوز "الروخيبلانكوس" بينما كان التعادل هو نتيجة المباريات المتبقية، وهي النتيجة التى قد لا تناسب فياريال في الفترة الحالية، بعدما تعادل في أول جولتين من المنافسات المحلية، ويسعى للعودة إلى طريق الانتصارات في أقرب فرصة.



وبدأت المواجهات بين سيميوني وإيمري في موسم 2011-2012، عندما كان الأخير يتولى قيادة فالنسيا، وانتهى اللقاء وقتها بالتعادل السلبي، قبل أن يتنقل بعدها مدرب "الغواصات الصفراء" بين عدة أندية بينها إشبيلية وأرسنال وباريس سان جيرمان الفرنسي وسبارتاك موسكو.



أما آخر مواجهة بين المدربين فكان الفوز من نصيب سيميوني وأتلتيكو مدريد فى معقل فياريال بهدفين نظيفين، أحرزهما وقتها النجم البرتغالي الشاب جواو فيلكس ولاعب الوسط ألفونسو بيدرازا بالخطأ في مرماه.



يشار إلى أن أتلتيكو مدريد قد حصد الرصيد الكامل من أول جولتين في الدوري ليحتل المركز الرابع بعد بداية الجولة الثالثة وتعادل فالنسيا وريال مايوركا وتصدرهما الجدول بسبع نقاط، أما فياريال فاكتفى بحصد نقطتين من تعادلين في بداية متعثرة للبطولة المحلية.



وقال إيمرى، فى المؤتمر الصحفى للمباراة، "نريد الوصول لأفضل مستوى تنافسى بالفريق الحالي، وسنقوم بإجراء بعض التغييرات من أجل الوصول لأفضل مستوى، أنا سعيد بما قدمناه فى المباريات الماضية، ولكن على الاعتراف بأن عدد النقاط الذى حصلنا عليه ليس كافيا، فالمباراة ستكون معقدة للغاية ولكن سنحاول تعويض النقاط المفقودة خلاله".



وأضاف إيمرى، "نعرف أنهم أبطال الدورى والمستويات المميزة التى يقدموها، وفى الوقت نفسه نعانى من غياب دانى باريخو وصامويل شوكويزى ومعاناة موى جوميز من مشاكل عضلية، ولكن بعد مرور جولتين يجب أن يكون هناك ردة فعل من جانبنا بالرغم من كل العوائق التى تواجهنا".





الدوري الانجليزي

يحاول توتنهام المحافظة على سجله المثالي عندما يستضيف واتفورد في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم.



وتلقى الفريق اللندني الشمالي نبأ سارا بإعلان هدافه هاري كاين بقاءه في صفوفه بعد أن كان مرشحا للانتقال الى صفوف مانشستر سيتي، وغرّد قائد منتخب إنكلترا في حسابه على "تويتر" قائلا: سأبقى في توتنهام هذا الصيف وسأكون مركّزا 100% على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح.



ونشأ كاين في صفوف توتنهام حيث بدأ مسيرته معه في عام 2011 وخاض 335 مباراة.



وكاين هو ثاني أفضل هداف في تاريخ توتنهام برصيد 221 هدفاً، وبفارق 45 هدفاً عن الرقم القياسي الذي سجله جيمي غريفز.



ويسعى مانشستر يونايتد إلى الانفراد بالرقم القياسي بالاحتفاظ بسجله خاليا من الهزائم خارج ملعبه للمباراة الـ 28 تواليا عندما يحل ضيفا على ولفرهامبتون.



وكان فريق الشياطين الحمر عادل الرقم القياسي الموجود بحوزة أرسنال بعدم خسارته بعيدا عن قواعده في 27 مباراة الاسبوع الماضي عندما عاد بالتعادل 1-1 من أرض ساوثمبتون.

الدوري الإيطالي

وفي الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، يستضيف جنوى نابولي وساسوولو سامبدوريا وميلان كالياري وساليرنيتانا روما.

وتنتظر جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم مباراة هامة في الدوري الفرنسي ستجمع بين باريس سان جيرمان وستاد ريمس، حيث يُنتظر أن تكون الأولى لليونيل ميسي مع فريقه الجديد.