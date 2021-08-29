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صادرات ايران الدفاعية تضاعفت خلال العام الماضي

صادرات ايران الدفاعية تضاعفت خلال العام الماضي
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الدفاع الايراني السابق العميد امير حاتمي بان صادرات البلاد الدفاعية تضاعفت خلال العام الماضي، لافتا الى ان الطائرات الايرانية المسيرة حظيت باقبال واستخدام الكثير من الدول لها.

العالم - ايران

وقال العميد حاتمي في تصريحه اليوم الاحد خلال مراسم تكريمه وتقديم وزير الدفاع الجديد: لقد تم تحقيق اكثر من 300 انجاز جديد في مجال القتال البري كما تم تحقيق انجازات كبرى في مجال القتال الجوي ولنا الكثير من الانجازات على صعيد الدفاع الجوي.

واضاف: ان اوضاعنا جيدة ايضا في مجال الالكترونيات والرادار والحرب الالكترونية والميكروالكترونية والاتصالات كما تحققت انجازات مباركة على الاصعدة البحرية والسطحية وتحت السطحية وتجهيز الزوارق السريعة وعلى الصعيد الجوي في مجال الطائرات المسيرة والمروحيات وتسليحها وتجهيزها كما تم تحقيق انجازات كبيرة في منظمة سبند (منظمة الابحاث الدفاعية) وجرت انشطة مؤثرة في مجال مكافحة كورونا.

واوضح العميد حاتمي بان صادرات البلاد الدفاعية في العام الماضي تضاعفت مقارنة مع العام الذي سبقه وقال: اننا وفيما يتعلق بالصعيد الدولي نعتقد بضرورة مقارعة العدو ولنا علاقات جيدة مع اكثر من 42 دولة وقد حظيت طائراتنا المسيرة بالترحيب والاستخدام في الكثير من الدول.

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