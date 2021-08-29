الرئيس الاميركي يهنئ حكومة العراق بـ'نجاح' مؤتمر بغداد

العالم - الاميركيتان

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض مساء أمس السبت: "أهنئ الحكومة العراقية على استضافتها لقمة إقليمية ناجحة ورائدة اليوم".

وأضاف: "هذا النوع من الدبلوماسية أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى حيث نسعى لتخفيف التوترات بين الدول المجاورة وتوسيع التعاون عبر الشرق الأوسط، وقيادة العراق في هذا الشأن تاريخية".

ونابع البيان: "تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب العراق الشريك بينما نعمل معا لتحقيق استقرار أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط. نؤكد التزامنا بتعزيز علاقاتنا الثنائية بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

وقال بايدن "عندما اجتمعنا أنا ورئيس الوزراء الكاظمي في المكتب البيضاوي الشهر الماضي، ناقشنا دور العراق المهم في المنطقة والجهود الكبيرة التي تقودها حكومة العراق، بما في ذلك حكومة إقليم كردستان، لتحسين وتعزيز العلاقات بين العراق وجيرانها".

يأتي بيان بايدن بعد ساعات من اختتام "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، الذي استضافته العاصمة العراقية بحضور مصر والأردن وتركيا وإيران والسعودية والكويت وقطر والإمارات وفرنسا.

وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تناول المحاور التي تم بحثها والاتفاق عليها، وبينها مساندة العراق أمنيا واقتصاديا بما يحقق استقراره وسيادته.