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متحدث باسم القوات الموالية لمنصور هادي: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي على قاعدة العند بجنوب اليمن الى 30 والاصابات الى 60

الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

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