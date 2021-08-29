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الاركان العامة تهنئ وزير الأمن الجديد وتؤكد تعاونها الشامل مع وزارته

الاركان العامة تهنئ وزير الأمن الجديد وتؤكد تعاونها الشامل مع وزارته
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري استعداد هذه القوات للتعاون الشامل مع وزارة الامن.

العالم - ايران

جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها اللواء باقري اليوم الاحد الى وزير الامن اسماعيل خطيب لمناسبة بدء مهام عمله في التشكيلة الوزارية الجديدة في البلاد.

وورد في جانب من البرقية: لاشك ان النعمة الكبرى للامن والاستقرار المستديم والتي حققت الفخر والعزة لايران والايرانيين في هذه الظروف الاقليمية الحساسة والمضطربة جدا والتهديدات الناجمة عن مؤامرات التحالف الاميركي البريطاني الصهيوني الخبيث، رهن بالعناية الالهية والاخوة والفطنة والتنسيق والتعاون والتلاحم الراسخ لدى الاسرة الامنية خاصة الادوار الاستراتيجية لوزارة الامن وجهاد عناصرها.

واعلن في هذه الاطار الاستعداد الشامل للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية وطاقاتها الاستخبارية والامنية لتعميق التعاون والتعاطي المقتضي، داعيا الباري تعالى له بدوام التوفيق والرفعة في التقدم باهداف وبرامج ومهمات الوزارة في ظل اتباع اهداف وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي (مد ظله العالي).

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