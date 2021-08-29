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في 4 شهور .. صادرات الصلب الايراني تتجاوز 2.8 مليون طن

في 4 شهور .. صادرات الصلب الايراني تتجاوز 2.8 مليون طن
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

أظهرت بيانات لبورصة السلع الايرانية، تجاوز صادرات الصلب مستوى 2.8 مليون طن في الثلث الاول من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 يوليو/تموز 2021.

العالم - ايران

وأشارت بيانات البورصة اليوم الاحد، أن صادرات 20 شركة صلب محلية بلغت في الثلث الاول 2.852 مليون طن من انواع منتجات الصلب بنمو 101 بالمئة على اساس سنوي.

وذكرت أن شركات الصلب الكبرى قدمت أداء جيدا في الصادرات للاسواق الخارجية في الفترة المذكورة، بحيث سجل تصدير شركات " فولاد مباركة" نموا بنسبة 241 بالمئة و"فولاد خوزستان" 85 بالمئة و" ذوب آهن" اصفهان 51 بالمئة، و"فولاد آلياجي ايران" 283 بالمئة و"فولاد خراسان" 164 بالمئة، فضلا عن " فولاد كاوه جنوب" و"بناب" و"فولاد كوير" 76 و148 و56 بالمئة بالترتيب.

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