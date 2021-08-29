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غضب مواقع التواصل ضد قطع العلاقات المغربية الجزائرية

الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلنت الجزائر قبل ايام، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها المغرب. واعربت المغرب عن أسفها للقرار الجزائري والذي أثار تفاعلاً کبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وانعكس قطع العلاقات بين البلدين على اراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت "رشيدة":"علاقة المغرب مع الجزائر أصبحت كالعسل الممزوج بالسم. الجزائر سياستها واضحة ولا تنافق".

وعلق "عاطف دلغموني" علی الموضوع كاتباً:"يا ريت يفهم المغرب ان مصلحتها مع الجزائر وليس مع "اسرائيل" التي لا تكترث الا لمصالحها فقط".

اما "فهد" فطرح هذا السؤال:"ممكن سؤال المغرب الجزائر تونس ليبيا اليمن لبنان سوريا العراق السودان إلى متى المشاكل؟ اللي قال انكم مخلدين من الموت جايكم والحساب جايكم خافوا الله بشعبكم حرام والله كلها مشاكل خوف وجوع وقتل تشريد إلى متى خافوا ربك بشعبكم".

وسألت "سامية مباركي". حرب داحس والغبراء هذه أما آن لها أن تنتهي؟ أجيال وأجيال فتحت أعينها على هذا الواقع المر وستموت أجيال وأجيال وسيبقى الحال على ما هو عليه. بالمناسبة حرب داحس والغبراء كانت أقصر عمرا".

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