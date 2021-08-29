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وفد سعودي يزور سلطنة عمان اليوم

وفد سعودي يزور سلطنة عمان اليوم
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

يزور وفد سعودي، اليوم الأحد، سلطنة عمان، بهدف ترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

العالم - عمان

ويترأس الوفد، وزير الاستثمار، خالد بن عبدالعزيز الفالح، حيث يشارك معه عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد كبير من القياديين في القطاع الخاص، والشركات الريادية، وكبار رجال الأعمال السعوديين.

وأعرب خالد الفالح عن بالغ سعادته بزيارة سلطنة عمان، لافتا إلى أن "الزيارة تأتي في إطار حرص الملك السعودي"سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"، وولي عهده، محمد بن سلمان، وأخيهما جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، على تعميق أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين، وتحقيق كل ما فيه ازدهار وتقدم الشعبين".

وسيجري وزير الاستثمار أثناء الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين العمانيين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى انعقاد المنتدى الاستثماري العماني السعودي، واجتماع مجلس الأعمال السعودي العماني، ولقاءات بين الشركات الكبرى ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين، وتتخللها كذلك جولة بأهم المناطق الاقتصادية في سلطنة عمان.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بلغ 10 مليارات ريال سعودي في عام 2020، بحسب صحيفة "سبق".

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