الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي يوعز باتخاذ اجراءات فورية للسيطرة على سوق صرف العملة الاجنبية

رئيسي يوعز باتخاذ اجراءات فورية للسيطرة على سوق صرف العملة الاجنبية
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

اوعز رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي للفريق الاقتصادي للحكومة الايرانية باتخاذ اجراءات فورية للسيطرة على سوق صرف العملة الاجنبية والتضخم.

العالم - ايران

يتبع...

روابط ذات صلة

رئيسي : التنمية الشاملة مرهونة بتظافر الجهود بين السلطات وكافة الطاقات الثورية

رئيسي: وضع البلاد جراء تفشي كورونا ليس مقبولا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. امريكا تتصدر قائمة الوفيات بفيروس كورونا

وسائل إعلام: 'طالبان' تقتل مغنيا شمال أفغانستان

الإمارات تعود لاستقبال السياح من كل دول العالم

وزير خارجية ايران يصل العاصمة السورية دمشق

رئيسي يوعز باتخاذ اجراءات فورية للسيطرة على سوق صرف العملة الاجنبية

حماس تحمل الاحتلال تبعات استمرار الحصار.. المقاومة الفلسطينية تؤكد استمرار التصعيد حتى فك الحصار عن غزة