الإمارات تعود لاستقبال السياح من كل دول العالم

العالم - الإمارات

وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد تراجع في الإصابات بكوفيد-19 في الإمارات، التي سجلت الأسبوع الماضي أقل من ألف حالة للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت الإمارات تفرض حظرا على المسافرين من دول معينة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن القرار يأتي "تماشيا مع استراتيجية الدولة في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية ودعما للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وإنعاش القطاع الاقتصادي".

وبحسب الوكالة؛ فإن القرار يشمل "الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع في المطار".

وتستعد دبي لاستضافة معرض إكسبو العالمي ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول المقبل ولمدة 6 أشهر، وتراهن الإمارة على المعرض الذي تأجل افتتاحه لسنة بسبب الفيروس، لاستقطاب ملايين الزوار.

وأظهرت إحصائيات رسمية الشهر الماضي أن إمارة دبي استقبلت في الأشهر الأولى من العام الحالي نحو مليوني سائح رغم جائحة كورونا التي عرقلت حركة السياحة في المنطقة والعالم.

واستقبلت دبي منذ أن أعادت فتح أبوابها للسياح في يوليو/تموز 2020 ولغاية ديسمبر أكثر من 1.7 ملايين زائر دولي.

وبين يناير/كانون الثاني 2021 ومايو الماضي، استقبلت دبي مليوني و60 ألف سائح بمعدل إشغال فندقي بلغ 62% خلال تلك الفترة.

وبدأت الإمارات حملة وطنية للتلقيح ضد كوفيد في ديسمبر/كانون الأول بعدما رخصت للقاحي سينوفارم الصيني وفايزر/بيونتيك الأمريكي-الألماني.

ومذاك رخصت الإمارات للقاح ثالث هو أسترازينيكا البريطاني السويدي ثم لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 715 ألف إصابة بكوفيد-19، منها 2036 حالة وفاة، بحسب الإحصائيات المعلنة.