الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١
١٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

كوريا الشمالية تؤكد على علاقتها الوثيقة مع كوبا ودعمها لها

كوريا الشمالية تؤكد على علاقتها الوثيقة مع كوبا ودعمها لها
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكدت كوريا الشمالية على علاقاتها الوثيقة مع كوبا وأعربت عن دعمها المستمر وتضامنها معها بمناسبة الذكرى الـ61 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

العالم - اسيا والباسفيك

وقال بيان لوزارة خارجية كوريا الشمالية: "على مدى الستين عاما الماضية، عززت كوريا الشمالية وكوبا وطورتا العلاقات الأخوية والوفاق من خلال الدعم المتبادل والتعاون الوثيق على الطريق المقدس للنضال المشترك من أجل القضية الاشتراكية".

وأضاف البيان: "ان كوريا الشمالية مبتهجة بنجاح كوبا في النضال النشط للدفاع عن قضية الاشتراكية ودفعها نحو النصر مع تحطيم التحديات الخطيرة من الداخل والخارج".

وتابع "سنواصل في المستقبل أيضا تقديم الدعم والتضامن الكاملين إلى الشعب الكوبي في نضاله العادل والمضي قدما يدا بيد، على طريق النضال من أجل الاستقلال ضد الإمبريالية ومن أجل الاشتراكية".

وتحافظ كوريا الشمالية وكوبا على علاقات وثيقة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1960.

وتسعى بيونغ يانغ مؤخرا إلى الحفاظ على علاقات أوثق مع حلفائها التقليديين وسط تأزم المفاوضات النووية مع واشنطن.

روابط ذات صلة

كوريا الشمالية تخطط لإطلاق صواريخ

الصحة العالمية: كوريا الشمالية خالية من كورونا

سيئول تحث كوريا الشمالية على عدم تصعيد التوترات بشأن التدريبات مع واشنطن

كوريا الشمالية: سيئول وواشنطن تخاطران بإحداث "أزمة أمنية ضخمة"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعرف على فوائد الملح الأسود واستخدامه لأشياء لا تتوقعونها!

بالفيديو.. تفاصيل جديدة حول الهجوم على قاعدة العند العسكرية جنوب اليمن

مراسلة العالم: أهالي غزة لا يجدون خيارا بديلا عما يفعلوه + فيديو

كوريا الشمالية تؤكد على علاقتها الوثيقة مع كوبا ودعمها لها

ايران : تسجيل 31 ألفا و 516 إصابة و581 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال لقائه نظيره السوري بدمشق.. امير عبداللهيان: طهران ودمشق ستتخذان خطوات كبيرة بوجه الارهاب الاقتصادي