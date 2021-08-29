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ايران : تسجيل 31 ألفا و 516 إصابة و581 حالة وفاة جديدة بكورونا

ايران : تسجيل 31 ألفا و 516 إصابة و581 حالة وفاة جديدة بكورونا
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 31 ألفا و516 إصابة و581 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغت اكثر من 26 مليون جرعة.

العالم- ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 31 ألفا و516 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و926 ألفا و 964 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3614 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 7877 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و146 ألفا و 742 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 581 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 106482 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 18.261.245 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 7.914.818 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ العدد الإجمالي للقاحات 26.176.126 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 28 مليونا و668 ألفا و 156 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 306 مدن، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 110 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 32 مدينة.

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