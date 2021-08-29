مراسلة العالم: أهالي غزة لا يجدون خيارا بديلا عما يفعلوه + فيديو

العالم - فلسطين

وفي اتصال هاتفي مباشر أشارت الزميلة إسراء البحيصي إلى أن الكل في قطاع غزة يستمر بما في لديه، سواء الصحفي أو المسعف أو المواطنين.

وأضافت أن: الشارع في قطاع غزة لا يجد خيارا بديلا عما يفعله، رغم أن هذا يؤثر عليه، سواء بالرصاص أو الغاز، أو الإعاقات التي تترتب على إعاقته برصاص الاحتلال الذي عادة ما يكون متفجر ومن أنواع جدا خطيرة على الإنسان.

وشددت على أن: لا خيارات أمام أهالي غزة، لأن صوتهم لا يسمعه المجتمع الدولي وحتى لا يريد الإصغاء إليه، والوصفات عمليا هي عبارة عن مسكنات تتلقاها منذ 11 مايو وحتى اللحظة.

وأكدت إسراء البحيصي أن الشارع الفلسطيني اليوم يريد أن يناضل بما أوتي من قوة، وما إن سمح للشباب حتى توجهوا إلى المناطق الحدودية.

وأضافت مراسلتنا أن: اللافت أنه كان هناك شباب ليسوا من غزة وحسب وإنما من جنوب القطاع مثلا، حيث أن الجريح الذي التقيته بالتقرير كان من خان يونس وقال إنه جاء ليطالب بحقه.

وقالت إن الشباب الفلسطيني: عمليا عندما لا تكون أمامهم أي خيارات تبقى لديهم الحدود، وهذا يفسر أنهم لا يخشون الأسلحة الإسرائيلية لأنه لا يوجد ما يخسروه أكثر مما هم فيه من معاناة يومية يعيشونها، بالإضافة إلى العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأشارت إلى أن الاحتلال لم يكتف لا بقنابل الغاز ولا بالرصاص الحي، وقام بقصف مواقع للمقاومة حيث تضرر عدد كبير من منازل المواطنين إذ يقصف الاحتلال بجوار المنازل ما أدى إلى انهيار جدران.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..