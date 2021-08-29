الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١
١٢:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم: أهالي غزة لا يجدون خيارا بديلا عما يفعلوه + فيديو

الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

غزة (العالم) 2021.05.12 – أكدت مراسلة قناة العالم أن الشارع في قطاع غزة لا يجد خيارا بديلا عما يفعله لأن المجتمع الدولي لا يسمع صوته وحتى لا يريد الإصغاء إليه، بينما الوصفات عمليا هي عبارة عن مسكنات يتلقاها القطاع منذ 11 مايو وحتى اللحظة.

العالم - فلسطين

وفي اتصال هاتفي مباشر أشارت الزميلة إسراء البحيصي إلى أن الكل في قطاع غزة يستمر بما في لديه، سواء الصحفي أو المسعف أو المواطنين.

وأضافت أن: الشارع في قطاع غزة لا يجد خيارا بديلا عما يفعله، رغم أن هذا يؤثر عليه، سواء بالرصاص أو الغاز، أو الإعاقات التي تترتب على إعاقته برصاص الاحتلال الذي عادة ما يكون متفجر ومن أنواع جدا خطيرة على الإنسان.

وشددت على أن: لا خيارات أمام أهالي غزة، لأن صوتهم لا يسمعه المجتمع الدولي وحتى لا يريد الإصغاء إليه، والوصفات عمليا هي عبارة عن مسكنات تتلقاها منذ 11 مايو وحتى اللحظة.

وأكدت إسراء البحيصي أن الشارع الفلسطيني اليوم يريد أن يناضل بما أوتي من قوة، وما إن سمح للشباب حتى توجهوا إلى المناطق الحدودية.

وأضافت مراسلتنا أن: اللافت أنه كان هناك شباب ليسوا من غزة وحسب وإنما من جنوب القطاع مثلا، حيث أن الجريح الذي التقيته بالتقرير كان من خان يونس وقال إنه جاء ليطالب بحقه.

وقالت إن الشباب الفلسطيني: عمليا عندما لا تكون أمامهم أي خيارات تبقى لديهم الحدود، وهذا يفسر أنهم لا يخشون الأسلحة الإسرائيلية لأنه لا يوجد ما يخسروه أكثر مما هم فيه من معاناة يومية يعيشونها، بالإضافة إلى العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأشارت إلى أن الاحتلال لم يكتف لا بقنابل الغاز ولا بالرصاص الحي، وقام بقصف مواقع للمقاومة حيث تضرر عدد كبير من منازل المواطنين إذ يقصف الاحتلال بجوار المنازل ما أدى إلى انهيار جدران.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

المقاومة الفلسطينية تؤكد استمرار التصعيد حتى فك الحصار عن غزة

شاهد.. الشعب الفلسطيني يستعيد عمليات الإرباك الليلي

11 إصابة بقمع الاحتلال تظاهرات الإرباك الليلي شرق غزة

بالصور.. المستوطنون يواصلون استفزاز الفلسطينيين بتحطيم سياراتهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جيش الاحتلال يبدي قلقه من تصاعد أعمال المقاومة شمال الضفة الغربية

شاهد.. الصين تبني مدينة عائمة في الفضاء مجاورة للأرض قريباً

لماذا يشيخ الجلد قبل الأوان؟

هكذا غرد الرئيس الفرنسي بعد زيارته مرقد الامام الكاظم (ع) ببغداد

تعرف على فوائد الملح الأسود واستخدامه لأشياء لا تتوقعونها!

بالفيديو.. تفاصيل جديدة حول الهجوم على قاعدة العند العسكرية جنوب اليمن