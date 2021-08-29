اليمنيون يحمّلون الأمم المتحدة استمرار الحصار وقتل الأطفال

العالم - المشهد اليمني

ويبحث برنامج "المشهد اليمني" في تأكيد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، أن من يحاصر اليمن هو من يجب عليه فك الحصار ومن يقصف ويحتل هو من يجب عليه التوقف عن عدوانه، مضيفا أنه لا يوجد عاقل يقول للمدافع توقف عن الهجوم لأنه ببساطة مدافع عن نفسه، ولا يمكن لمحاصر أن يمنع عن نفسه الإمداد.

ويتناول البرنامج انتقاد اليمنيين صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه جرائم تحالف العدوان السعودي، مضيفين أن جرائم تحالف العدوان وصمة عار في جبين الامم المتحدة والمجتمع الدولي المتفرج على جرائم العدوان بحق اطفال اليمن مشددين أنه من يبرر لتحالف العدوان على اليمن تدخله العسكري السافر فهو شريك في جرائم العدوان.

ويسلط البرنامج الضوء على تأكيد رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط على مضاعفة الجهود في مواجهة العدوان والحصار، مضيفا أن المعركة مع العدوان السعودي الأمريكي ليست عسكرية فقط، بل هي معركة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

كما يبحث برنامج "المشهد اليمني" عن اهداف الامم المتحدة من التصريحات الاخيرة لغوتيريش؟ ولماذا لا تطالب دول العدوان السعودي بوقف الحرب ورفع الحصار؟ وما هو الدور الاممي في قتل اطفال اليمن؟ وكيفية قراءة التصريحات الصادرة من الامين العام للامم المتحدة حول موضوع ايقاف الحرب باليمن؟ ولماذا حمل غوتيريش الجانب اليمني مسوولية استمرار الحرب؟ وما هو الدور الذي تلعبه الامم المتحدة في اليمن؟ ولماذا لا تجبر الامم المتحدة عن طريق مجلس الامن العدوان السعودي الاماراتي بوقف العدوان؟ وماذا عن المبعوث الاممي الجديد الذي على مايبدو بدا تحركاته والتقى بهادي في الرياض؟ هل يوجد لديه خطة جديدة؟

كما يلقي البرنامج الضوء على مصير الجهود السياسية لايقاف الحرب؟ ولماذا توقفة التصريحات الامريكية حول المطالبة بايقاف الحرب؟ وحيث ان الرئيس المشاط قال ان الحرب على اليمن ليست فقط عسكرية، فما هي ابعاد الحرب؟ ما هو المطلوب حول مضاعفة الجهود في مواجهة العدوان التي طالب بها المشاط؟

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج " المشهد اليمني" مع ضيوف الحلقة :



- محمد طاهر أنعم مستشار المجلس السياسي الأعلى



- محمد الزبيدي اعلامي يمني

التفاصيل في الفيديو المرفق ...