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تشاهدون الليلة في بانوراما..

العلاقات الاقليمية الإيرانية...وضرب قاعدة العند في لحج

العلاقات الاقليمية الإيرانية...وضرب قاعدة العند في لحج
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العلاقات بين إيران والعراق وسوريا بالاستراتيجية، وقال ان إيران وسوريا ستتخذان خطوات كبيرة بإرادة قادة البلدين في مواجهة الإرهاب الاقتصادي ومساعدة شعبي البلدين.

العالم - بانوراما

وفي تصريح لدى وصوله إلى العاصمة السورية دمشق اشار عبد اللهيان إلى أن الجانبين حققا خطوات كبيرة وانتصارات مشتركة وإن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اعتراف مرتزقة العدوان السعودي على اليمن بمقتل ثلاثين مرتزقا على الاقل وإصابة اكثر من ستين اخرين في قصف تعرضت له قاعدة العند الجوية جنوبي اليمن.

وقال مصدر عسكري تابع للمرتزقة، ان القاعدة تعرضت لهجمات بواسطة طائرات مسيرة مسلحة وصواريخ بالستية.

فيما اشارت مصادر طبية الى أن عددا كبيرا من القتلى والجرحى وصلوا الى المستشفيات المجاورة للقاعدة في محافظتي لحج وعدن.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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