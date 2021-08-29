الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية اللبنانية تصدر بيانا حول قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

الخارجية اللبنانية تصدر بيانا حول قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

عبرت الخارجية اللبنانية في بيان عن أسف لبنان لما آلت إليه تطورات العلاقات بين المغرب والجزائر، مؤكدة حرصها على "تعزيز الأخوة والتعاون بين الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية".

العالم - لبنان

وفي بيانها، قالت الخارجية: "يأسف لبنان لما آلت اليه العلاقات بين الجزائر والمغرب، ويؤكد حرصه وهو العضو المؤسس في جامعة الدول العربية، والملتزم مواثيقها، على تعزيز الأخوّة والتعاون بين الدّول الأعضاء، كما يكرر موقفه الثابت والتاريخي بالدعوة الى التضامن والتكافل بين كافة الدول العربية، لما لها من مصالح مشتركة للتصدي للتحديات التي تواجه الأمة جمعاء".

وتابع البيان: "إن لبنان الذي يرتبط بعلاقات أخوية متينة مع الجزائر والمغرب يتمنى الخير للبلدين، ويأمل أن يتمكنا من معالجة أسباب الخلاف بينهما بالوسائل الأخوية والدبلوماسية وعلى قاعدة الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما وحفظ مصالح البلدين بما يؤمن عودة العلاقة بينهما الى مجراها الطبيعي".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الجزائر الثلاثاء الماضي على لسان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من تاريخه.

روابط ذات صلة

غضب مواقع التواصل ضد قطع العلاقات المغربية الجزائرية

رئيس الوزراء المغربي: الملك مستعد لإقامة حوار من دون شروط مع الرئيس الجزائري

المغرب سيغلق سفارته في الجزائر

عقود من التوتر تنتهي بقطع الجزائر علاقاتها مع المغرب + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عضو بالأمن البرلمانية العراقية: أمريكا تحاصر العراق عسكريا

الخارجية اللبنانية تصدر بيانا حول قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

بعد لقائه نظيره السوري.. امير عبد اللهيان: وجود القوات الأجنبية لا يقدم أي مساعدة لأمن واستقرار المنطقة +فيديو

الحشد العشائري: تحركات غير طبيعية للقوات الأمريكية شمالي العراق

فيما "دلتا" يغزو العالم.. جدل أميركي صيني حول نشأة كورونا .. من المسؤول؟

تصعيد مستمر لقوى العدوان في الحديدة وثلاث شهداء بقصف على صعدة