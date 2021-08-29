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الحشد العشائري: تحركات غير طبيعية للقوات الأمريكية شمالي العراق

الحشد العشائري: تحركات غير طبيعية للقوات الأمريكية شمالي العراق
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد مسؤول حشد ناحية ربيعة أبو بدر الشمري الأحد، أن حركة القوات الأمريكية في شمالي العراق غير طبيعية، محذرا من وجود مخطط امريكي.

العالم-العراق

وقال الشمري إن "حركة القوات الأمريكية وتنقلها المستمر من إقليم كردستان إلى الأراضي السورية وبالعكس خلال الأيام الماضية مقلق بالنسبة لنا".

وأضاف أنه "بالتزامن مع تحركات القوات الأمريكية زاد تسلل عناصر داعش الإرهابي من سوريا إلى محافظة نينوى، ونعتقد بوجود ربط بين الموضوعين، لآن القوات الأمريكية وبحماية طائرات تقوم وبشكل شبه يومي بالتحرك على الشريط الحدودي من جهة إقليم كردستان".

وتزايد نشاط تنظيم داعش الإرهابي وتسلل العناصر من سوريا باتجاه نينوى، وأصبحت القوات الأمنية تعلن وبشكل شبه يومي عن إلقاء القبض على مجموعات متسللة.

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