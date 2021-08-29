الحشد العشائري: تحركات غير طبيعية للقوات الأمريكية شمالي العراق

العالم-العراق

وقال الشمري إن "حركة القوات الأمريكية وتنقلها المستمر من إقليم كردستان إلى الأراضي السورية وبالعكس خلال الأيام الماضية مقلق بالنسبة لنا".

وأضاف أنه "بالتزامن مع تحركات القوات الأمريكية زاد تسلل عناصر داعش الإرهابي من سوريا إلى محافظة نينوى، ونعتقد بوجود ربط بين الموضوعين، لآن القوات الأمريكية وبحماية طائرات تقوم وبشكل شبه يومي بالتحرك على الشريط الحدودي من جهة إقليم كردستان".

وتزايد نشاط تنظيم داعش الإرهابي وتسلل العناصر من سوريا باتجاه نينوى، وأصبحت القوات الأمنية تعلن وبشكل شبه يومي عن إلقاء القبض على مجموعات متسللة.