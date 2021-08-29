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سوريا.. استشهاد شرطي وإصابة اثنين باعتداء إرهابي في درعا البلد

سوريا.. استشهاد شرطي وإصابة اثنين باعتداء إرهابي في درعا البلد
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

استشهد عنصر وأصيب آخران من قوات الأمن الداخلي السوري بقذيفة صاروخية أطلقتها مجموعات إرهابية متحصنة في منطقة درعا البلد.

العالم-سوريا

وذكر قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار دندل لمراسلة سانا أن “إرهابيين متحصنين في منطقة درعا البلد استهدفوا بقذيفة صاروخية كراج الانطلاق الشرقي عند مدخل المدينة ما أدى إلى استشهاد عنصر وإصابة اثنين آخرين بجروح من الشرطة”.

واستشهد أمس طفلان سوريان وأصيب أشقاؤهما الثلاثة ووالدتهم بجروح جراء سقوط قذيفة هاون على منزلهم أطلقها ارهابيون على بلدة قرفا والمدينة الصناعية في درعا.

ولا تزال فلول المجموعات الإرهابية في بعض مناطق درعا تعمل على عرقلة جميع جهود التسوية التي تبذلها الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة.

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