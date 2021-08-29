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أ ف ب عن البنتاغون: واشنطن نفّذت ضربة جوية في كابول استهدفت آلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية

الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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