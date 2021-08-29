لهذه الاسباب.. تناول الشاي قبل الاكل و ليس بعده

العالم - منوعات

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في مستشفى قصر العيني بمصر، إن الإسراف في أي شيء أمر خطير للغاية مهما كانت.

وأضاف موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد" المصرية أن كثرة شرب الشاي يومياً مضر، إذ يحدث أضراراً صحية للجسم، لافتاً إلى أن الشاي يمنع امتصاص الحديد في الجسم لشربه عقب الأكل، ولذا يجب شربه قبل الأكل حتى لا يصاب الجسم بالأنيميا.

ونصح موافي بشرب الشاي قبل الأكل بنحو 40 دقيقة، مطالباً بالعمل على تقليل شرب الشاي، خاصة أنه يعمل على تقليل امتصاص الحديد داخل الجسم.