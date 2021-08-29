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مراسل العالم: ارتفاع عدد قتلى المرتزقة في القصف الصاروخي على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج الى 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين

الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

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