متى يظهر رونالدو في مانشستر يونايتد؟ هذا هو الموعد

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ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، لن يتأخر المدير الفني أولي غونار سولشاير في الاعتماد على نجمه الجديد، حيث سيكون حاضراً في مباراة الأسبوع الرابع من الدوري الإنكليزي الممتاز، أمام الضيف نيوكاسل بملعب "أولد ترافورد".

ونجح رونالدو في الكشوفات الطبية بعد التحاقه بمدينة مانشستر، ما يجعله مرشحاً لدخول التحضيرات سريعاً رفقة زملائه الجدد، ويُكمل العمل الذي باشره مع نادي يوفنتوس الإيطالي قبل أسابيع، ليبلغ الجاهزية الكافية قبل الانطلاق في تحديات جديدة.

وسيحضّر النادي الإنكليزي تقديماً يليق بسمعة كريستيانو رونالدو، كذلك بالنظر لما قدمه للنادي الذي حمل قميصه طويلاً، وتألق معه في تحقيق عديد الألقاب المحلية، حتى دوري أبطال أوروبا في موسم 2007/2008.

ويعيش رونالدو الفترة الحالية على ذكريات الماضي، قبل 12 سنة، عندما تألق بشكل رائع بمسرح الأحلام في مدينة مانشستر. فرغم تقدمه في السن (36) عاماً، إلا أن طموحه في التألق وتحقيق الجوائز الفردية والألقاب الجماعية يبقى هدفه الأول.

وقد يشهد حفل تقديم رونالدو غياب قميصه التاريخي ذي الرقم سبعة، إذ تشير آخر التقارير الصحافية البريطانية، إلى أن المهاجم الأوروغوياني، إيدنسون كافاني، يرفض تسليمه الرقم الذي يحمله في الوقت الحالي، وهو أمر قد يثير حساسية بينهما رغم أنها قضية شكلية.