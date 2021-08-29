مصادر أميركية: ضربنا انتحاريا كان يتوجه إلى مطار كابل + فيديو

العالم – أفغانستان

وفي اتصال مباشر أشار مراسلنا وقوع انفجار وقع في محيط مطار كابل، وقال إن الضربة وكما تقول المصادر الأميركية هي عبارة عن ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية بالقرب من مطار كابل ضد سيارة مفخخة كانت تنوي الوصول إلى أقرب نقطة من المطار والقيام بعملية انتحارية كالتي شهدناها في الخميس الماضي.

وبين مراسلنا أن فتى صغير قد قتل في الضربة، كان بالقرب من السيارة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، كما تقول المصادر الأميركية.

ونوه أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد حذر صباح اليوم من أن هناك احتمال شديد لوقوع حملة انتحارية أخرى قد ينظمها تنظيم داعش الإرهابي قرب مطار كابل.

وأضاف أن مصادر قيادية في طالبان أكدت أيضا أن الضربة كانت أميركية واستهدفت انتحاريا كان يتوجه إلى مطار كابل.. مشددا على أن من غير المعلوم أن هذه الضربة كانت منسقة بين طالبان والقوات الأميركية أم لا.

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