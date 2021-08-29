وزير كويتي: موجة كورونا الرابعة قد تدفع "أوبك+" لخفض الإنتاج

ورجح الوزير الكويتي، في تصريحات على هامش حدث ترعاه الحكومة الكويتية، أن يتم خلال اجتماع أوبك+ القادم في أول أيلول/سبتمبر إعادة النظر في الزيادة التي وافقت عليها المجموعة الشهر الماضي.



وستعقد مجموعة أوبك+، التي تضم الدول الأعضاء بمنظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا يوم الأربعاء لمناقشة زيادة الإنتاج المتفق عليها مسبقا بواقع 400 ألف برميل يوميا لعدة شهور.



وقال الفارس "هناك تباطؤ في السوق.. بما أن كوفيد بدأ يأخذ موجته الرابعة في بعض المناطق، لازم نأخذ حذرنا في هذا الجانب ونعيد النظر في هذه الزيادة وقد يكون هناك إيقاف لهذه الزيادة ال400 ألف".



وأضاف أن اقتصادات شرق آسيا والصين لا تزال متأثرة بكوفيد-19 لذا ينبغي توخي الحذر.



وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوبك وحلفاءها على تعزيز الإنتاج في مواجهة زيادة أسعار البنزين التي تعتبرها تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي.



وسئل الفارس عن الدعوة الإمريكية فأجاب أن أعضاء أوبك+ يتبنون وجهة نظر مختلفة.



وقال "هناك اجتماعات مع دول أوبك ولاسيما دول مجلس التعاون ، وإلى الآن هناك وجهات نظر مختلفة للتفاعل مع هذا الموضوع".



ونفذت أوبك العام الماضي خفضا قياسيا للإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا أي ما يعادل حوالي عشرة بالمئة من الطلب العالمي مع تهاوي الطلب على الطاقة بسبب قيود السفر والإغلاق في بعض الدول لمواجهة انتشار كوفيد-19.