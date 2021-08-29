الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مبعوث سيئول النووي يتوجه إلى واشنطن لبحث الوضع الكوري الشمالي

مبعوث سيئول النووي يتوجه إلى واشنطن لبحث الوضع الكوري الشمالي
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد كبير مبعوثي سيئول النووي إلى الولايات المتحدة "نوه كيو-دوك"، اليوم الأحد، أن حكومة بلاده تعقد محادثات عميقة مع إدارة بايدن حول الإجراءات المتنوعة لاستئناف الحوار مع الشمال.

العالم - اسيا والباسفيك

وأوضح " نوه " قبيل توجهه إلى واشنطن أن زيارته إلى الولايات المتحدة تأتي لمناقشة سبل الاستئناف المبكر لمجهودات السلام في شبه الجزيرة الكورية مع المسؤولين هناك.

تأتي زيارة "نوه " لمدة أربعة أيام إلى واشنطن بعدما زار نظيره الأمريكي سونغ كيم سول الأسبوع الماضي، حيث ناقش الطرفان المساعدات الإنسانية إلى الشمال في ظل تصاعد التوترات بسبب احتجاج بيونغ يانغ على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء يونهاب - يخطط "نوه" خلال زيارته لمقابلة مسؤولين من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وآخرين لمتابعة الناقشات التي أجراها مع كيم في سيئول.

وقد انتقدت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة ووصفتها بأنها "أكثر تعبير حي عن السياسة العدائية الأمريكية" تجاه كوريا الشمالية وحذرت من "أزمة أمنية خطيرة".

ولم تتخذ كوريا الشمالية أي عمل عسكري ضد الجنوب خلال التدريبات المشتركة الصيفية لكنها لا تزال غير مستجيبة لاتصالات الخط الساخن بين الكوريتين عبر مكتب الاتصال والقنوات العسكرية.

روابط ذات صلة

سيئول تستضيف مبعوثين نوويين روسي وأمريكي لبحث الحوار مع بيونغ يانغ

سيئول تحث كوريا الشمالية على عدم تصعيد التوترات بشأن التدريبات مع واشنطن

بيونغ يانغ لا ترد على اتصالات سيئول الهاتفية لليوم الثالث

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير كويتي: موجة كورونا الرابعة قد تدفع "أوبك+" لخفض الإنتاج

مبعوث سيئول النووي يتوجه إلى واشنطن لبحث الوضع الكوري الشمالي

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر هجوم صاروخي على منزل قرب مطار كابول

مباحثات سورية-أممية حول التعاون لتجاوز أضرار الحرب والحصار 

تشاهدون الليلة في بانوراما.. العلاقات الاقليمية الإيرانية...وضرب قاعدة العند في لحج

بالفيديو.. من استهدف قاعدة العند الجوية جنوبي اليمن؟