مبعوث سيئول النووي يتوجه إلى واشنطن لبحث الوضع الكوري الشمالي

العالم - اسيا والباسفيك

وأوضح " نوه " قبيل توجهه إلى واشنطن أن زيارته إلى الولايات المتحدة تأتي لمناقشة سبل الاستئناف المبكر لمجهودات السلام في شبه الجزيرة الكورية مع المسؤولين هناك.

تأتي زيارة "نوه " لمدة أربعة أيام إلى واشنطن بعدما زار نظيره الأمريكي سونغ كيم سول الأسبوع الماضي، حيث ناقش الطرفان المساعدات الإنسانية إلى الشمال في ظل تصاعد التوترات بسبب احتجاج بيونغ يانغ على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء يونهاب - يخطط "نوه" خلال زيارته لمقابلة مسؤولين من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وآخرين لمتابعة الناقشات التي أجراها مع كيم في سيئول.

وقد انتقدت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة ووصفتها بأنها "أكثر تعبير حي عن السياسة العدائية الأمريكية" تجاه كوريا الشمالية وحذرت من "أزمة أمنية خطيرة".

ولم تتخذ كوريا الشمالية أي عمل عسكري ضد الجنوب خلال التدريبات المشتركة الصيفية لكنها لا تزال غير مستجيبة لاتصالات الخط الساخن بين الكوريتين عبر مكتب الاتصال والقنوات العسكرية.