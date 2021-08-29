لبنان: الهدوء يسود بلدتي عنقون و مغدوشة بعد انتشار الجيش اللبناني

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وحسب الوكالة الوطنية للاعلام عددا من شبان بلدة عنقون قاموا بالهجوم على أطراف منازل بلدة مغدوشة وضرب الاهالي وتكسير سيارات والاعتداء على نصب لاحد الشهداء.

و في السياق دعا أهالي بلدة ​عنقون ​ الجنوبية الاجهزة الامنية الى ممارسة دورها بتعقب المتورطين بالاشكال بين بلدتهم ومغدوشة وتوقيفهم.

واوضح الاهالي في بيان، كلنا نعلم أن ما نمر به اليوم في لبنان من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تركت خلفها بعض المشكلات الفردية في العديد من المناطق بإختلاف المكان والزمان، مع التأكيد على السبب بما معناه تأمين أقل الحقوق المعيشية لشعب عانى ما عاناه.

ووفق البيان, فإن الاشكال الذي حصل بين أهلنا في بلدة عنقون واخواننا في بلدة مغدوشة هو إشكال فردي، وأن أهالي بلدة عنقون يدينون بشدة الحادث الاليم الذي وقع من قبل بعض الشبان أول من أمس عند محطة توتال ببلدة مغدوشة، معربين عن استنكارهم لاعمال الشغب التي مورست اليوم بقطع بعض الطرقات.

واكدت حركة أمل في بيان، ألا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بما حصل في بلدة مغدوشة وتعتبر أنه أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يمت إلى أدبيات العيش المشترك التي لطالما تمسكت بها الحركة ودفعت الدم في سبيلها وفي سبيل حماية مغدوشة والإبقاء عليها أيقونة في الجنوب.

ولفتت الى إن الحركة تتابع مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية وفعاليات مغدوشة التطورات الجارية ولن تقبل بإستمرار الوضع الراهن.