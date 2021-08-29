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قرار بإيقاف رئيس المؤسسة النفطية الليبية عن العمل

قرار بإيقاف رئيس المؤسسة النفطية الليبية عن العمل
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة النفط والغاز الليبية، الأحد، إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، عن العمل، وإحالته للتحقيق لارتكابه “مخالفات”.

العالم - ليبيا


جاء ذلك، في رسالة وجهها وزير النفط والغاز محمد عون، إلى حرس المنشآت النفطية مؤرخة أمس السبت، وفق بيان للوزارة أصدرته اليوم.
والثلاثاء، كلف عون، جاد الله العوكلي كرئيس لمؤسسة النفط بدل صنع الله، بسبب تغيبه ومباشرته لمهمة عمل خارجية دون أخذ موافقة من الوزير، وفق البيان.
وقال عون: “أصدرنا تعليماتنا بإيقافه (صنع الله) عن العمل، إلى حين التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من المخالفات”.

واتهم عون، صنع الله، بمخالفة تعليماته القاضية بعدم ممارسة أي عمل خارجي دون أخذ موافقة منه، وعرقلة “جاد الله أحمد العوكلي من مباشرة مهامه المسندة إليه كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بموجب التكليف الصادر عن الوزير” وفق البيان.

وأكد عون “استمرار جاد الله أحمد العوكلي، بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف”.
ويشهد القطاع النفطي في ليبيا تعافيا في الأشهر الأخيرة، إذ بلغ الإنتاج المحلي 1.3 مليون برميل يوميا.


وفي 19 أغسطس/آب، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أن إيرادات البلاد النفطية سجلت مستوى قياسيا متجاوزة ملياري دولار في يوليو/تموز الماضي، للشهر الثاني على التوالي.

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