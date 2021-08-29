بالفيديو: اجتماع مؤثر ومطول بين الرئيس الأسد وضيفه الايراني

العالم- سوريا

ورافق الرئيس الاسد الوزير امير عبداللهيان في ختام اللقاء الذي حضره وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والوفد المرافق لوزير الخارجية الايراني.

وتظهر مشاهد الفيديو الرئيس السوري ووزير الخارجية الايراني في ختام المباحثات وهما يمشيان الى جانب بعضهما البعض ويتبادلان الحديث بينهما.

واستقبل الرئيس السوري، بشار الاسد، اليوم الاحد، وزير الخارجية الايراني امير حسين عبداللهيان في دمشق.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له إلى دمشق لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السوريين حول تطورات الأوضاع في المنطقة و العلاقات الثنائية.

وخاطب الرئيس السوري وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان، قائلا: "التقيت بكم كثيرا لكن هذا اللقاء يختلف عن كل اللقاءات.. أنت كنت من أشد المدافعين عن سوريا خلال الحرب المفروضة عليها".