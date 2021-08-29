الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو: اجتماع مؤثر ومطول بين الرئيس الأسد وضيفه الايراني

الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

اختتمت المباحثات التي جرت بين الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان في دمشق.

العالم- سوريا

ورافق الرئيس الاسد الوزير امير عبداللهيان في ختام اللقاء الذي حضره وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والوفد المرافق لوزير الخارجية الايراني.

وتظهر مشاهد الفيديو الرئيس السوري ووزير الخارجية الايراني في ختام المباحثات وهما يمشيان الى جانب بعضهما البعض ويتبادلان الحديث بينهما.

واستقبل الرئيس السوري، بشار الاسد، اليوم الاحد، وزير الخارجية الايراني امير حسين عبداللهيان في دمشق.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له إلى دمشق لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السوريين حول تطورات الأوضاع في المنطقة و العلاقات الثنائية.

وخاطب الرئيس السوري وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان، قائلا: "التقيت بكم كثيرا لكن هذا اللقاء يختلف عن كل اللقاءات.. أنت كنت من أشد المدافعين عن سوريا خلال الحرب المفروضة عليها".

روابط ذات صلة

الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية الايراني + فيديو

وزير الخارجية الايراني يلتقي الفصائل الفلسطينية في دمشق + فيديو

امير عبد اللهيان: وجود القوات الأجنبية لا يقدم أي مساعدة لأمن واستقرار المنطقة +فيديو

ايران وسوريا ستتخذان خطوات كبيرة بوجه الارهاب الاقتصادي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان : وفاة أربعة اشخاص بسبب كورونا

دياب يجري اتصالات لضبط الوضع في مغدوشة وعنقون

ضمن مساعي تشكيل الحكومة.. زعيم طالبان في قندهار منذ 4 ايام!

بالفيديو: اجتماع مؤثر ومطول بين الرئيس الأسد وضيفه الايراني

مقتل جنديين باكستانيين بنيران "مسلحين" من الجانب الأفغاني على الحدود

تركيا بصدد شراء المزيد من منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس400