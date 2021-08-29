ضمن مساعي تشكيل الحكومة.. زعيم طالبان في قندهار منذ 4 ايام!

العالم - افغانستان

وقالت وسائل اعلام افغانية إن آخوند زاده ونائبه الملا محمد يعقوب يعقدان سلسلة مشاورات في قندهار مع قادة وزعماء القبائل.

وأضافت المصادر أن اللقاء بين زعيم طالبان والقيادات السياسية للحركة هو الأول وجها لوجه داخل أفغانستان.

وأضافت أن وصول زعيم طالبان إلى قندهار خبر كبير، حيث إنه كان في الخارج، ولم يكن المكان الذي يوجد فيه معروفا، مشيرا إلى أن الوفد الذي ضم آخوند زاده هو الذي كان يتوقع وصوله من مدينة كويتا الباكستانية.

هذاوقد وصل رئيس المكتب السياسي لطالبان الملا عبد الغني برادر المدينة قادما من العاصمة كابل وبصحبته عدد من قادة الحركة.

وتابعت أن رئيس لجنة الدعوة والإرشاد في الحركة أمير خان متقي، وصل بدوره إلى هلمند (جنوبي أفغانستان) لإجراء مشاورات مماثلة.

في السياق، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم -على تويتر- إن وفدا من المكتب السياسي للحركة التقى بمختلف الشخصيات السياسية وشيوخ العشائر والصحفيين والناشطين في کابل.

وأضاف نعيم في تغريدة أخرى أن وفد المكتب السياسي طمأن الجميع على أمنهم وسلامتهم، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مستقبل البلاد.

من جهته، نفى المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد تحديد موعد لتشكيل الحكومة أو التحدث بهذا الشأن مع أحد، مؤكدا أن الحركة ستقوم بجولة مشاورات مع جهات مختلفة لمزيد من التنسيق بشأن تسيير عمل الحكومة.

وكانت تقارير نسبت إلى المتحدث باسم طالبان قوله إن الحكومة ستشكل خلال أسبوع.