دياب يجري اتصالات لضبط الوضع في مغدوشة وعنقون

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وأجرى الليلة اتصالات بوزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر والقيادات العسكرية والأمنية لضبط الوضع وإنهاء التوتر.

وطالب مفتي صور وجبل عامل، المسؤول الثقافي المركزي في حركة أمل الشيخ حسن عبدالله، بعد لقاءه راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد، بـضرورة محاسبة كل من ساهم بتوتر الاجواء اليوم بين بلدتي مغدوشة وعنقون.

وأوضح أن حركة أمل، "لا تغطي احد، كائنًا من كان، مشددًا على ضرورة ان تبقى هذه المنطقة رسالة لبنانية للعيش المشترك والوحدة.

بدوره المطران حداد، اعتبر ان كلام العقلاء يؤكد بأن المنطقة لن تنزلق ابدًا إلى فتنة"، وشكر المفتي عبدالله على زيارته.

وساد الهدوء بلدتي عنقون ومغدوشة في جنوب لبنان عصر اليوم الأحد بعد انتشار الجيش اللبناني بعد أن عددا من شبان بلدة عنقون قاموا بالهجوم على أطراف منازل بلدة مغدوشة وضرب الاهالي وتكسير سيارات والاعتداء على نصب لاحد الشهداء.