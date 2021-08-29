الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا بصدد شراء المزيد من منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس400

تركيا بصدد شراء المزيد من منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس400
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

تدرس تركيا شراء دفعة أخرى من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس400، على الرغم من أنها نقطة خلافية في علاقتها مع الولايات المتحدة، حليفتها بحلف شمال الأطلسي "الناتو".

العالم - تركيا

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية اليوم الأحد إنه "ليس لديه تحفظات" بشأن إمكانية شراء المزيد من إس400.

وأضاف أردوغان أنه سيبحث المسألة خلال زيارته المقبلة إلى روسيا.

كان رئيس شركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية الحكومية لتصدير الأسلحة، ألكسندر ميخييف، قال قبل أيام قليلة إن المفاوضات مع تركيا بشأن شراء المزيد من إس 400 تقترب من الاكتمال.

وقال ميخييف إننا "سنبدأ وشركاؤنا، في المستقبل القريب، صياغة عقد والتوقيع عليه".

ولطالما كانت تركيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن شراء منظومة الدفاع الصاروخية تلك، وفرضت الولايات المتحدة في العام الماضي في عهد دونالد ترامب عقوبات بسببها.

روابط ذات صلة

شراء اسلحة تركية.. هذا ما كشفه وزير الدفاع العراقي

روسيا... توقيع العقد الثاني لتزويد تركيا بأنظمة "إس-400" هذا العام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان : وفاة أربعة اشخاص بسبب كورونا

دياب يجري اتصالات لضبط الوضع في مغدوشة وعنقون

ضمن مساعي تشكيل الحكومة.. زعيم طالبان في قندهار منذ 4 ايام!

بالفيديو: اجتماع مؤثر ومطول بين الرئيس الأسد وضيفه الايراني

مقتل جنديين باكستانيين بنيران "مسلحين" من الجانب الأفغاني على الحدود

تركيا بصدد شراء المزيد من منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس400