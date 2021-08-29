تركيا بصدد شراء المزيد من منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس400

العالم - تركيا

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية اليوم الأحد إنه "ليس لديه تحفظات" بشأن إمكانية شراء المزيد من إس400.



وأضاف أردوغان أنه سيبحث المسألة خلال زيارته المقبلة إلى روسيا.



كان رئيس شركة "روسوبورون إكسبورت" الروسية الحكومية لتصدير الأسلحة، ألكسندر ميخييف، قال قبل أيام قليلة إن المفاوضات مع تركيا بشأن شراء المزيد من إس 400 تقترب من الاكتمال.



وقال ميخييف إننا "سنبدأ وشركاؤنا، في المستقبل القريب، صياغة عقد والتوقيع عليه".



ولطالما كانت تركيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن شراء منظومة الدفاع الصاروخية تلك، وفرضت الولايات المتحدة في العام الماضي في عهد دونالد ترامب عقوبات بسببها.