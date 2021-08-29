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العراق.. ضبط عبوات وقذائف طائرة مسيّرة في كركوك

العراق.. ضبط عبوات وقذائف طائرة مسيّرة في كركوك
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية في العراق العثور على عبوات ناسفة وقذائف طائرة مسيرة في قاطع عمليات محافظة كركوك.

العالم-العراق

وقالت القيادة في بيان لها إن "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، مسنودة بالجهد الهندسي، نفذت عملية استباقية لتفتيش عددا من القرى ضمن قاطع المسؤولية بناحية الرياض في كركوك، أسفرت عن العثور على 8 عبوات ناسفة، و8 أحزمة تفجير".

وأضاف البيان: "وفي عملية ثانية تمت لتفتيش وتطهير قرى تل الذهب والحوائج ونويكيط في كركوك، تم خلالها العثور على قنبرة هاون 120 مم و3 مقذوفات طائرة مسيرة".

وبينت القيادة، أنه "تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".

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العراق.. ضبط عبوات وقذائف طائرة مسيّرة في كركوك

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