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وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يعود إلى طهران بعد مشاركته في مؤتمر بغداد وزيارة قام بها للعاصمة السورية دمشق

الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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