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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يصل الى طهران بعد زيارة اجراها لكل من العراق وسورية

الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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