شاهد.. اهم اهداف زيارة عبد اللهيان الى دمشق

العالم - مراسلون

قادما من بغداد حطت طائرة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في مطار دمشق الدولي في أول زيارة رسمية إلى سوريا بعد توليه منصبه الجديد، والتقى الرئيس بشار الأسد وتناول اللقاء تطوير وتنمية العلاقات الثنائية وجرى بحث أخرى التطورات الإقليمية.

وقال وزير الخارجية الايراني امير حسين عبد اللهيان: "اجرينا مباحثات مفيدة جدا انا وشقيقي الدكتور فيصل المقداد بخصوص طرق تطوير العلاقات الثنائية على كافة المجالات ويعمل البلدان حاليا على وضع خارطة طريق لتنمية العلاقات والتعاون التجاري والاقتصادي لمواجهة العقوبات الجائرة المفروضة عليهما".

نقاط متعددة ركز عبد اللهيان في مباحثاته مع نظيره وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أهمها العناوين العريضة لتطوير الاقتصاد وما سيتم اتخاذه من تدابير لمحاربة الإرهاب الاقتصادي المفروض على البلدين، مشيراً المقداد إلى أهمية تطوير التحديات لإيجاد الفرص للتطوير الاقتصادي والصناعي بين البلدين بعد الانتصار الذي حققته كلاً من سوريا وإيران على الإرهاب والعقوبات.

كما قال وزير الخارجية السورية فيصل المقداد: "صمود سوريا وايران وكل من يسعى الى تحقيق العدالة والحرية والسيادة والاستقلال في عالم اليوم هو الذي سينتصر على الارهاب وعلى من يدعم الارهاب وعلى من يحاول التشكيك بقدرتنا على مواجهة التحديات بما في ذلك الاجراءات القسرية احادية الجانب اي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وادواتها اللا انسانية على سوريا لان العقوبات اصلا هي عقوبات لا اخلاقية".

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دخول كل من سوريا وإيران مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاقتصادية ضمن خطة عملية ستخلق واقعاً جديداً للبلدين والتغلب على العقوبات وصولاً للاكتفاء الذاتي.

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