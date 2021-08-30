شاهد.. اهم اهداف زيارة عبد اللهيان الى دمشق

العالم - مراسلون
قادما من بغداد حطت طائرة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في مطار دمشق الدولي في أول زيارة رسمية إلى سوريا بعد توليه منصبه الجديد، والتقى الرئيس بشار الأسد وتناول اللقاء تطوير وتنمية العلاقات الثنائية وجرى بحث أخرى التطورات الإقليمية.
وقال وزير الخارجية الايراني امير حسين عبد اللهيان: "اجرينا مباحثات مفيدة جدا انا وشقيقي الدكتور فيصل المقداد بخصوص طرق تطوير العلاقات الثنائية على كافة المجالات ويعمل البلدان حاليا على وضع خارطة طريق لتنمية العلاقات والتعاون التجاري والاقتصادي لمواجهة العقوبات الجائرة المفروضة عليهما".
نقاط متعددة ركز عبد اللهيان في مباحثاته مع نظيره وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أهمها العناوين العريضة لتطوير الاقتصاد وما سيتم اتخاذه من تدابير لمحاربة الإرهاب الاقتصادي المفروض على البلدين، مشيراً المقداد إلى أهمية تطوير التحديات لإيجاد الفرص للتطوير الاقتصادي والصناعي بين البلدين بعد الانتصار الذي حققته كلاً من سوريا وإيران على الإرهاب والعقوبات.
كما قال وزير الخارجية السورية فيصل المقداد: "صمود سوريا وايران وكل من يسعى الى تحقيق العدالة والحرية والسيادة والاستقلال في عالم اليوم هو الذي سينتصر على الارهاب وعلى من يدعم الارهاب وعلى من يحاول التشكيك بقدرتنا على مواجهة التحديات بما في ذلك الاجراءات القسرية احادية الجانب اي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وادواتها اللا انسانية على سوريا لان العقوبات اصلا هي عقوبات لا اخلاقية".
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دخول كل من سوريا وإيران مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاقتصادية ضمن خطة عملية ستخلق واقعاً جديداً للبلدين والتغلب على العقوبات وصولاً للاكتفاء الذاتي.
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