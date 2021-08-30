وزير الطرق الايراني: الامكانية متوفرة لبناء مليون وحدة سكنية سنويا

العالم - ايران

وقال قاسمي في تصريح ادلى به للقناة السادسة في التلفزيون الايراني (قناة خبر) مساء الاحد: ان الامكانية اللازمة متوفرة لبناء مليون وحدة سكنية في العام الواحد اي 4 ملايين وحدة خلال فترة الحكومة الحالية.

واضاف: ان الامكانيات الهندسية والفنية والشركات القادرة عمليا على انشاء مليون وحدة سكنية في العام الواحد متوفرة في البلاد في الوقت الحاضر.

وقال: انه في ضوء القانون الاخير لمجلس الشورى الاسلامي ينبغي على جميع الوزارات ان تضع اراضيها التي تمتلكها تحت تصرف وزارة الطرق واعمار المدن حيث هنالك في الوقت الحاضر اكثر من مليون هكتار من الاراضي الحكومية التي يجب وضعها تحت تصرفنا.

وتابع قائلا: ان هذه الاراضي الموجودة داخل المدن يجب الاستفادة منها وسنقوم بتملكها قريبا.

واوضح بان الطرق السريعة والحرة لا يمكن تطويرها كثيرا من خلال الموارد المالية الحكومية المحدودة ولا بد من استخدام اساليب اخرى لذا فاننا ندعو القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع وان تمارس نشاطها في هذا الصعيد.

واعتبر ان احد الطرق للاستثمار هو مقايضة النفط بانشاء طرق سكك الحديد والطرق الحرة والسريعة واضاف: اننا ندعو الايرانيين المقيمين في الخارج للمشاركة في قطاع النقل والشحن في البلاد كما نسعى لمشاركة الشركات الاجنبية وكانت لنا معها مفاوضات كي نقوم بتغيير الظروف لان الامكانية لايجاد تحول جاد في هذا القطاع غير متوفرة بالموارد الحكومية المحدودة.

واشار الى خبرته الطويلة في بناء الموانئ واكد الحاجة الى تطوير الموانئ لتنمية الشحن والنقل البحري للبلاد معتبرا اعمار سواحل مكران جنوب شرق ايران المطلة على بحر عمان فرصة للجمهورية الاسلامية الايرانية.