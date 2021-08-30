تفاصيل مالية لصفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد

العالم-رياضة

وقالت الصحيفة إن "الدون" وافق على تخفيض أجره بمقدار 6 ملايين جنيه إسترليني للانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وأعلن النادي الإنجليزي، الجمعة الماضية، توصله إلى اتفاق للتعاقد مع رونالدو من يوفنتوس، في صفقة وصفت بالمفاجأة.

وأشارت صحيفة "ميرور" إلى أنه رغم التخفيض، يظل رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، اللاعب الأعلى أجرا في مانشتستر يونايتد، حيث يحصل على 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن وكيل رونالدو خورخي مينديز، طلب من مانشستر يونايتد دفع 20 مليون إسترليني سنويا، لصالح رونالدو.

ودخل رونالدو فترة الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده مع يوفنتوس، حيث تشير تقارير إلى أنه كان يتقاضى 500 ألف إسترليني أسبوعيا، أي ما يعادل 26 مليون إسترليني سنويا.

وقرر رونالدو العودة إلى ناديه القديم بعدما قرر إنهاء مسيرته مع يوفنتوس الإيطالي، الذي قضى بين صفوفه ثلاثة مواسم، حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي في مناسبتين، ولقبًا في كأس إيطاليا، ولقبين في السوبر الإيطالي، لكن الهدف الذي اتجه رونالدو إلى تورينو من أجله في المقام الأول لم يتحقق وهو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.