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رويترز عن مسؤول أمريكي: المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع خسائر في صفوف الأمريكيين

الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

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