الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

خلفيات قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب – الجزء الاول

الإثنين ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

في المغاربية لهذا الاسبوع، خلفيات قطع الجزائر علاقتها مع المغرب والتداعيات الاقتصادية على البلدين والملف الاجتماعي في تونس يتصدر اولويات السياسة العامة واستجواب الحكومة من قبل مجلس النواب في ليبيا وجدل في شأن الحوار في موريتانيا.

يخيم التوتر منذ عقود على العلاقات بين الجزائر والمغرب والقوتين الوازنتين في شمال غرب افريقيا الى ان وصل الامر الى اعلان الجزائر قطع العلاقات مع الرباط.

والى تونس حيث تصدر الملف الاجتماعي اولى ملامح السياسة العامة الجديدة للرئيس قيس سعيد وسط مطالبات باستراتيجية واضحة في هذا الشأن.

وجدل في ليبيا على خلفية توجيه رئاسة مجلس النواب دعوة لحكومة الوحدة الوطنية للمثول امام النواب لاستجوابها في خطوة جديدة على صعيد التوتر والخلافات غير المعلنة بين الجانبين.

واما في موريتانيا فقد عاد جدل الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة للواجهة وسط تذمر عدد من احزاب المعارضة التي طلبت مرارا بتنظم حوار مع السلطة التي تتمسك بالتشاور.

روابط ذات صلة

غضب مواقع التواصل ضد قطع العلاقات المغربية الجزائرية

المغرب سيغلق سفارته في الجزائر

الجزائر تعلن «الطلاق» مع المغرب: إسرائيل بين ظهرانينا

ليبيا.. مخاوف من انفجار الوضع بعد تصاعد التوتر بين الحكومة والبرلمان

ليبيا.. الدبيبة يرد على تهديدات البرلمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاردن يحبط تهريب مليونين و130 ألف حبة كبتاغون قادمة من دولة عربية

اصابة 18 فلسطينيا خلال فعاليات الارباك الليلي

ملك البحرين يلتقي وزير خارجية عمان وتوقيع 3 مذكرات تفاهم

شاهد.. اهم اهداف زيارة عبد اللهيان الى دمشق

توابل لضبط مستويات السكر في الدم.. تعرف عليها

مسؤول أمريكي: اعتراض عدة صواريخ أطلقت على مطار كابول